Richard Loskot: Změna pozorovatele

Změna pozorovatele je site specific instalace současného autora Richarda Loskota, který se věnuje projektům pracujícím se sofistikovanými intervencemi do architektury, světelnými objekty a novými médii. Umělec ve své tvorbě rafinovaně využívá fyzikální zákonitosti či nové technologie. Reálné situace vychyluje do překvapivých či zneklidňujících poloh. I v případě Změny pozorovatele manipuluje velkoformátové fotografie figur nanesené pomocí lentikulárního tisku na zdvojená dveřní křídla. Toto dílo bude umístěno ke hlavnímu vstupu do galerie GASK (z ulice Barborská) a bude tvořit jakousi další bránu. Kolemjdoucí návštěvník bude atakován nezvyklou konstelací, která by jej měla zaujmout, povzbudit a „vyladit“ k návštěvě umělecké instituce. Zároveň instalace usiluje o vytržení diváka ze samozřejmosti očekáváných vizuálních stereotypů a naladění k bedlivému vnímání a pozorování okolního světa.