Každý koncert je pro nás malý svátek. A je celkem jedno, kolik je v sále lidí nebo jak známí muzikanti hrají.

Ani nevím, jestli mě baví víc hrát na pódiu, nebo dát do kupy to setkání různých lidí s různými názory a životy, které ale nechali před dveřmi sálu, a jak se zhasne, jsou tam jen pro muziku. Před osmi lety, 24. 2. 2011, to bylo poprvé, kdy jsme se sešli Na scestí. Isara, Lážo Plážo a nějakých 20 diváků. Jsme moc rádi, že si to můžeme 22. 2. 2018 zopakovat. Těšíme se na vás :-) Vaši Isaráci.