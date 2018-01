Letní malířský plenér s malířem Adamem Kašparem

Jste trochu unavení, bez inspirace a nových podnětů? Rádi byste někame "vypadli"? Láká Vás malovat a kreslit přímo v přírodě? Rádi byste si užili příjemný čas naplněný malováním, malováním a zase malováním? Odchoďte na chvíli své každodenní starosti a pojďte se s námi pustit do příjemné práce!

Letní výtvarná dílna - "malířský plenér" - nás zavede krok za krokem po cestě k realizaci Vámi vysněného obrazu. Tématem bude krajina, cílem bude praktickými kroky dojít ke schopnosti zobrazit viděné, naučit se dívat. Malířský kurz bude probíhat přímo v plenéru, nebo v místním ateliéru (podle počasí a nálady). Kurz vedou zkušení lektoři - akademičtí malíři.

Co je zahrnuto v ceně? výukový program vedený zkušenými lektory ateliéru Malování kreslení, možnost stálé individuální konzultace v průběhu plenéru

Co není zahrnuto? doprava, stravování (k dispozici jsou kuchyňka), výtvarné pomůcky (detailní program bude zaslán všem přihlášeným účastníkům)

Po zahájení malířského plenéru, seznámení s lektory nás čeká přednáška o malbě a kresbě v krajině, povíme si o důležitosti volby tématu, projdeme si okolí, zkusíme skicou či fotografií najít témata. Večer nás čeká přednáška o technologii malby a kresby, napínání a příprava plátna. Do dalšího dne po ranní rozcvičce vstoupíme kresbou - čeká nás téma kresebné techniky, perspektiva, stínování. Poté skočíme na akvarel (teorie barev, malířské podklady a techniky, názorné ukázky) a večer strávíme příjemně přednáškou o malířství a krajinomalbě. Další den budeme věnovat "usilovné práci" malbou v plenéru a s průběžnými konzultacemi. Na závěr nás čekají závěrečné konzultace a společná výstava.

V průběhu plenéru Vám budou kdykoli k dispozici naši lektoři, budeme Vám konzultovat Vaši práci a odpovídat na Vaše otázky. Individuální úprava programu je možná a vždy budeme ctít Váš vlastní rytmus a čas k malování.

Lektorka a instruktorka jógy povede na plenéru hodiny jógy. Jóga je krásný způsob, jak najít klid nejen pro malování ale i pro život. Pokud máte chuť prohýbat si před malováním tělo a zklidnit duši, jsou tyto "rozcvičky" přesně tím, co Vám rozzáří den a vytvoří úsměv na tváři :-) Účast na všech částech programu je dobrovolná, prostě celý plenér budete dělat jen to, na co v danou chvíli budete mít chuť :-)

HARMONOGRAM PLENÉRU: čtvrtek 15:00 - 17:00 příjezd a ubytování neděle 12:00 - 14:00 odjezd domů

DOPORUČENÉ VÝTVARNÉ POMŮCKY: Vezměte vše, co doma máte, čím rádi malujete či kreslíte i třeba to, co jste nikdy nepoužili. My Vám se vším poradíme a starší tubičky rozmalujeme! Budou se Vám hodit také tyto pomůcky: tužky, plastická guma, skicák (akvarelový papír nebo klasické čtvrtky) sada kříd či pastelů (suché či mastné křídy) tuš a perko tvrdé desky formátu A3 nebo A2 tempery nebo akrylové barvy sada olejových barev, terpenýn (pokud budete chtít malovat olejem) akvarelové barvy (nebo vodovky) štětce (ploché a kulaté, zhruba 10ks) paleta (nebo kus "něčeho", na co se dají nanést barvy) nádoba na vodu (sklenice, uřízlá pet láhev) skládací rybářská židlička (pokud preferujete při malování sedět) malířské plátno a rámy (vše vezmete také z ateliéru, tedy bude možné si dle potřeby zakoupit za příznivé ceny přímo na místě)