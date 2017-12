Petr Pěnkava - Ohlédnutí

Oblíbený šemanovický malíř Petr Pěnkava opět vystavuje v prostorech Regionálního muzea Mělník. Již popáté se návštěvníci pobaví nad olejomalbami plnými vtipu a barev. K vidění bude průřez autorovou tvorbou od jeho počátků až do současnosti.

Nebudou chybět ani obrazy premiérové. Nápaditý humor Petra Pěnkavy dokazují i názvy jednotlivých děl např. „Turistická stezka pro trpaslíky“, „Čajový servis pro leváky s univerzální cukřenkou“, „Ti co nekradli“ a „Ti co kradli“… Přes padesát pláten bude vystaveno do 18. 2. 2018.

Zahájení výstavy se koná ve čtvrtek 18. 1. 2018 od 17:00 hodin ve velkém sále muzea.