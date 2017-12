Dávná touha cestovatelská

Výstava v Regionálním muzeu v Kolíně prezentuje především bohaté exotické sbírky muzea i jeho poboček a souborně představuje výrazné postavy českých cestovatelů od vrcholného středověku až do doby krátce po 1. světové válce. Cestovatelská dvojice Zikmund–Hanzelka je v Čechách notoricky známý a dodnes nepřekonaný cestovatelský pojem.

Prakticky nikdo už dnes nezná Odorica de Pordenone, po otci Čecha, který už ve 14. století podnikl cestu až do Číny. Stejně tak je prakticky neznámé, že první Češi v jižní Americe byli najatí horníci z oblasti Jáchymovska, a že naopak první Čech v severní Americe se řadu let živil jako profesionální pirát, až nakonec skončil jako urozený majitel rozlehlých panství ve státě Maryland. Naopak ikony Emila Holuba, Aloise Musila nebo Kryštofa Haranta z Polžic má už od školních let v paměti asi většina z nás. Víme ale skutečně, jaké cesty podnikli?

Kromě nich si výstava klade za cíl představit dnes už zapomenuté dávné cestovatele z našeho regionu – např. Vilém Obstžerer se v 18. století stal jezuitským misionářem v Indii, nebo Jaroslav Boháč z Rostoklat se díky svému členství v československých Legiích vydal po 1. světové válce na cestu po Indonésii a Malajsii, odkud přivezl do Národního a Náprstkova muzea desítky vzácných předmětů.