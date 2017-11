Tvořivé dílny „Novoročenky zdobené knihařskými tlačítky“

Přijďte do Muzea klasického knihařství v Rožďalovicích na tvořivé dílny, kde si vyrobíte přáníčko zdobené otisky historických knihařských tlačítek. Je to doprovodný program výstavy „Kniha jako blahopřání“.

Dílny proběhnou v několika termínech – v pátek 1.prosince 2017 od 16:00, v sobotu 2.prosince 2017 od 10:30, ve středu 27.prosince 2017 od 10:30 a 13:30. Doba trvání cca 2 hodiny, cena pro jednoho účastníka 150 Kč. Vhodné i pro děti od 8 let, do 15 let v doprovodu dospělého.Prosíme o přihlášení zájemců předem na kontakty muzea. Skupiny 4-8 lidí si mohou i jiný vhodný termín dohodnout individuálně.

Na výstavě, která tyto dílny inspirovala, zjistíte, že knížka může být hezkým a vtipným přáníčkem ke slavnostní příležitosti. Uvidíte tu drobné soukromé tisky, krásně svázané, které pro tento účel často používali čeští umělci a známí knihaři.