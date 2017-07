Circus Culture Fest 2017

Circus Culture Fest odstartuje v pátek 7. 7. 2017 a opět se uskuteční na pláži mlékojedské pískovny v zázemí Beach Parku Mlékojedy pod taktovkou pražského žonglérského kmene Tribo Fuego.

Tentokrát se budeme bavit celý víkend, a to za podpory soundsystémů Spiritual Sound System (pátek) a Faith In Sound (sobota). V pátek se západem slunce propukne Fire Jam Night za doprovodu bubenické sekce Tribo Fuego a pokračovat bude party až do rána.

Během soboty bude na programu široká škála opravdu netradičních cirkusových workshopů, žonglérských her a ukázek. Večer vás čeká cirkusová galashow, která vás nenechá v klidu, a poté se rozjede odvázaná Renegade Stage a samozřejmě opět party až do rána.

V neděli proběhne již jen Zombie Juggling Day pro účastníky se zbývající energií. Poznamenejte si tedy datum do kalendáře, nachystejte plavky, hračky, stany a kámoše a sejdeme se u vody! Program přes páteční a sobotní den (workshopy a představení) je zdarma (dobrovolné vstupné), placený je večerní program od 19:00 (fireshow, sobotní galashow a párty).