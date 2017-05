Okoř se šťávou 2017

19.ročník open air festivalu v romantickém místě podhradí hradu Okoř se tento rok uskuteční na začátku června 3.6. už od 12.00 hodin.

Poprvé na festivalu vystoupí Horkýže Slíže a Hana Zagorová dále se můžete těšit na skupinu Jelen, Wohnout, ATMO music, Sebastian, Rybičky 48, České Srdce a další na druhém podiuv od 11.hod vystoupí skupina From dále Like It , Smrtislav, O5 a Radeček, Maniac, Decline, The Train Robbers a další... ve 12.00 hod. na hlavním podiu vystoupí skupina Sebastian ve 20.00 hod. vystoupí Hana Zagorová časy dalších učinkujících budeme postupně přidávat...

Dvě podia 14 hodin hudby bez přestávky. Na festival jako každý rok bude jezdit kyvadlová doprava z Prahy (autobusove nádraží Veleslavín) a Kladna a to i po ukončení akce. Přesné info v sekci doprava.

V areálu bude stanové městečko zdarma pro návštěvníky festivalu.. Během akce můžete navštívit zřiceninu hradu Okoř a nebo si prohlídnout nádherné okolí tohoto místa. Pro cyklisty je v areálu festivalu hlídané místo na kola. Stany a spacáky s sebou !!! Na okoř je cesta ....

Areál festivalu bude otevřený od 10.00 hod.