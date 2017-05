„Proč máme stále pocit, že nám něco chybí?"

Mnohokrát to, co jednomu chybí a u ostatních je navíc, ostatním nepřináší žádnou zřetelnou výhodu. Spíše naopak, v podstatě může také jen poukazovat na to, co chybí tomu, kdo je ve „výhodě". Přenos váhy z nohy na nohu jako základní předpoklad pohybu v prostoru. Kolik váhy může chybět, aby byl pohyb stále možný?

Představení o ztrátách, které mohou být ziskem, vytvořil pro kolektiv VerTeDance držitel americké taneční ceny Bessie 2013 Jaro Viňarský.

Pětice charismatických tanečníků se ocitá ve světě definovaném emocionálně odtažitou zvukovou stopou a výraznou světelnou krajinou. V ní každý z pětice hledá svůj prostor, objevuje ho, zkoumá, fyzicky pojmenovává a vymezuje. Je to přesně ten prostor, ve kterém se ocitá v nerovnoměrném rozložení sil. Jak víme, kdo je skutečně silný? Přináší vnější, nebo vnitřní handicap zeslabení, nebo zesílení pozice?

Choreograf Jaro Viňarský komponuje představení z autorských fragmentů svých interpretů. Představení vzniká prostřednictvím kladení otázek a fixací tematicky vymezených improvizací, tříděním a jejich seřizováním, rozbíjením a spojováním s novým obsahem. Metoda přenáší váhu emocionální a fyzické výpovědi z autorů a zároveň interpretů na celek.