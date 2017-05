Představení je příběhem dvou postav. Možná milionem příběhů milionu postav. O přátelství, trápení a radosti. O hrách, které můžou přinést nečekané výsledky a překvapit. O zvratu, který musí přijít. O hledání svobody, která není samozřejmou.

Rodinné představení inspirované groteskou a fyzickým divadlem vypráví především obrazem, pohybem, situací a hudbou. Autoři pro inscenaci hledají současný nonverbální jazyk, srozumielný bez ohledu na národnost i věk diváků. Chtějí vyprávět obrazem a situací. Chtějí je sdílet s diváky, účastníky děje.

„Once, there was a cat who lived for a million years.

He died a million times. He lived a million times.

He was truly a splendid tabby-cat.

A million people loved him,

and a million people cried when he died.

But never once did the cat cry.“

Yoko Sono, The Cat Who Lived a Million Times