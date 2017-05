Somewhere In The Now + projekce Mr. Gaga - Uri Shafir

Somewhere in The Now je představením pro dva tanečníky a jednoho audiovizuálního umělce. Co se odehrává v živém představení skutečně naživo? Co je realita a co fikce?

Tři muži a osm televizních obrazovek se pohybují po jevišti za zvuků hudby Ennio Morriconeho a vytvářejí nový prostor – krajinu, jež umožňuje ve stejnou chvíli pozorování zvenčí i zevnitř.

Co se děje právě teď, v tento okamžik? Co vlastně znamená Tady a Teď? To jsou otázky, na které si odpověď hledá každý divák sám. Talentovaný tvůrce patří k certifikovaným učitelům Gaga, po několika letech v Naharinově Batsheva Ensemble či spolupráci s Yasmeen Godder se vydal vlastní cestou a sklízí uznání.