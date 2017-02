Vaněk Výroba Sáněk se hlásí další akcí, která zvedne vaše prdele ze židlí.

V sobotu 22. dubna se v kolínském Clubu & Pivnici "U Vodvárků" uskuteční jediněčnou akci s luxusně nabitým Line-up v podobě pěti kapel různého Core/Kytarového žánru. To je druhá párty s názvem "Vaněk Výroba Sáněk Mosh Párty"!



Jeruji - Headlinerem akce je pětičlenná hardcore-punková kapela z Indonésie, která do Kolína dorazí v rámci své evropské tour.

City Lights - Do Kolína se po dlouhé době vracejí pražští CityLights, kteří v současné době patří do absolutní top špičky české hardcorové scény. A na bicí zde hraje kolínský rodák Míša Mach!

Call Tracy - Pro tuto kapelu to bude vůbec první koncert v Kolíně. Pokud se pohybujete ve sféře pop-punku, tak určitě budete znát tuto skvělou kapelu, která je dalo by se říct nejlepší kapelou tohoto žánru u nás.

Sail This Ship Together - Dalším nováčkem na kolínském území budou písečtí Sail This Ship Together, kteří si z jihu Čech přivezou opravdu tvrdou muziku plnou brutálních rifů a násilí. Poprvé jsme tuto kapelu zaznamenali na akci v pražském Cross Clubu, kde nás natolik oslovila, že jsme jí museli pozvat.

Through the Disaster - Po boku čtyř mimokolínských kapel budou domácí území hájit Through The Disaster, kteří jsou spjati s velmi tvrdým Deathcorem. Je to poměrne mladá kapela, která se hodně rychle dere dopředu. Těš se na morbidní Mosh Pit při hře těchto čtyřech psychopatů.