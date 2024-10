I Am Not 1 You Are Not 2 – komentovaná prohlídka výstavy

Zveme vás na komentovanou prohlídku výstavy I Am Not 1 You Are Not 2 v arto.to galerii v Uhelném mlýně v sobotu 26. října v 15 hodin. Výstavou vás provede kurátorka GASK v Kutné Hoře, Veronika Marešová, která se prací autorů Richter - Bielicky zabývá dlouhodobě.

Výstavní projekt „I Am Not 1 You Are Not 2“ předkládá v jakémsi kryptickém zaklínadle vztahové pole mezi lidskými a umělými bytostmi. V dnešní dynamické době se tyto fenomény dají pojmout jen částečně. Ke zprostředkování nezprostředkovatelného by mohly dopomoci adekvátní metafory. Proměny sociální, technologické i ekonomické, kterými svět dnes prochází, jsou skutečnou výzvou a zároveň potenciální hrozbou.

Umělecký i partnerský tandem Michael Bielicky a Kamila B. Richter se pokusí spolu s diváky tyto novodobé problémy na výstavě nastínit. Překvapivé objevování bude probíhat obousměrně. Výstava se dotýká tématu rozkladu lidských vztahů digitálními technologiemi a vystupuje z galerijních zdí do exteriérů Uhelného mlýna překvapivými instalacemi.

Zdroj fotky: arto.to