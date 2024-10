Speciální prohlídka Chrustenické šachty

V rámci speciální prohlídky Chrustenické šachty projdeme asi 500 metrů dlouhou chodbu, která je více jak 100 let stará. Dnes se v jednotlivých odbočkách nachází stovky exponátů, ukazujeme autentické vrtání vrtačkou, nakládání důlním nakladačem, dostaneme se i do původní hornické konírny a nakoukneme i do novodobé repliky odpočívárny a skladu střeliva. Ke konci uvidíme dvě strojovny, z roku 1907 a 1926, odkud vedou svážné a vlečné jámy do hlubších pater.

Mezi jednotlivými strojovnami nás převeze akumulátorová důlní lokomotiva v hornických pullmanech. Úplně na závěr si každý může prohlédnout velkou sbírku různých hornin a minerálů nejen z našeho prostředí. Dále máme vystaveno mnoho vzduchových strojů, další lokomotivy a vozy i mnoho jiného. Kromě toho průvodci připraví i překvapení spojené s jejich běžnou profesí a pokud počasí dovolí, i výklad venku po okolí šachty.

Kapacita prohlídky Chrustenické šachty je omezená na 30 osob, nutná rezervace předem.