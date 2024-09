Podzimní výlet s přespáním je tady! Holky, kluci, pojďte si užít spousty zábavy! Těšit se můžete na spousty her, soutěží, zábavy a legrace! Vždyť my to ani jinak neumíme! Vytvoříme si úžasnou partu kamarádů, budeme mít skvělé jídlo a tentokrát přespíme v dětské herně, konkrétně v kavárně Puntík. Strávit noc v herně?

To je přeci sen, tak se pojďte přihlásit, ať vám místo neuteče, kapacita je omezená. Letošní rok budeme odhalovat podzimní Dobříš a vsadíme se, že díky naší Sárce objevíte něco nového, úžasného a prostě poznáte naše město zase trochu jinak. „Letos se opět vydáme za podzimním putováním. Tentokrát si užijeme podzimní Dobříš tak, jak ji určitě neznáte. Už teď se moc těším, co vše objevíme a co společně zažijeme.

Dva nabité dny plné soutěží, her, nových přátelství a mnoho dalšího. Těším se na všechny!“ říká organizátorka výletu Sára. Sraz je v sobotu 12. října v 10:00 hod. na Dobříši. Cena za celý výlet včetně všech výdajů je 1 300 Kč. Tak co? Jdete s námi objevovat krásy podzimu? Více informací o výletu i přihlašování na www.veselarodina.org.