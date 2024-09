Program Niny a Štěpána Honových představí 17. října na zámku v Nelahozevsi jedinečnou barevnost spojení klavíru a vibrafonu.

Nina a Štěpán Honovi nedostatek repertoáru řeší dvěma cestami, úpravami stávajícího repertoáru, jako je to v případě Bachovy Toccaty e moll či skladbách Oliviera Messiaena a Arvo Pärta. Druhá cesta spočívá v oslovování současných skladatelek a skladatelů – v případě vystoupení na festivalu Music is jde o premiéru skladby Darji Kukal Moiseevy. Program jejich festivalového debutového koncertu doplní ještě jedna z dětských písní Chicka Corey, který barevné možnosti dua vibrafonu a klavíru moc dobře znal ze své více než čtyřicet let trvající spolupráce s vibrafonistou Gary Burtonem.

Prostor, dynamika, lineárnost, spiritualita nebo všednost, to všechno mladým interpretům přichází na mysl, když přemýšlí nad hlavními tématy koncertu. Požehnanou všednost dětských písní doplňuje Bach či Pärtovy Fratres, a nabízejí tak rozmanitou cestu bohatým a neoposlouchaným světem souzvuků klavíru a vibrafonu.

Zdroj fotky (Nina Hon & Štěpán Hon): Music is