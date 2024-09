Podzimní rovnodennost v Levandulovém údolí se koná 22. září 2024 ve spolupráci s portálem CESTY K SOBĚ. Program se zaměřujena duchovní rozvoj, alternativní medicínu a osobní růst. Snaží se inspirovat a podporovat každého, kdo se snaží jít cestou k lepšímu porozumění sobě samému i světu kolem sebe.

Program:

Od 10.00

Procházka s drinkem BIO levandulovými a růžovými poli, kde se nachází mimo jiné expozice věnovaná nejen historii tradičních evropských bylin, ale také našich velikánů medicíny.

V 11.00 hodin: Macramé workshop

Objevte krásu kreativního macramé s Václavou Malcovou.

Od 11.00 do 16.00 hodin: Workshop medových perníčků

Medové perníčky vás naučí zdobit lektorka Šárka.

Od 11.00 do 16.00 hodin: Tvorba slovanských říz

Ve stánku Ex Privata Industria, kde si můžete vybrat modely vytvořené srdcem a s láskou, se budou tvořit tradiční slovanské řízy, které mají místo v naší historii, současnosti i budoucnosti.

Pomalá móda značky Ex Privata Industria vstoupila nejen do širšího podvědomí, ale především do srdcí žen i mužů, svými kolekcemi „Nefolklór“, ve kterých se neotřele odráží tradiční styl Valašska, jehož rázovitost je přetvořena do elegance. V modelech rezonuje i odkaz žídkovských bohyní. Táňa a Bohďa, které procestovaly pořádný kus světa vás přesvědčí, že "cérku z dědiny dostaneš snadno, ale dědinu z cérky nedostaneš nikdy..."

Ve 14.00 hodin Po stopách Keltů a Slovanů

S Alžbětou Šorfovou se můžete vydat po stopách Keltů a Slovanů na našem území. Přednáška bude zakončena meditací.

V 15.00 hodin: Módní přehlídka značky Ex Privata Industria

Souběžné programy

Levandulové údolí se rozezní hudbou, rozvibruje tancem, rozzáří ohněm, a nakonec zklidní relaxací. Odpolední music terapie a art terapie bude zakončena v 18 hodin.

Po celý den bude k dispozici WELL BEING ZÓNA venkovní i v tančírně, kde si můžete dopřát aromaterapii a relaxaci. Milovníci umění si mohou nechat namalovat henou motivy, které je zaujmou.