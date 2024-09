Výstavní projekt „I Am Not 1 You Are Not 2“ představuje díla umělecké a partnerské dvojice Kamily B. Richter a Michaela Bielického a bude k vidění od 28. září do 22. prosince 2024 v galerii arto.to v Uhelném mlýně. Zahájení proběhne v sobotu 28. září v 16 hodin. Výstava se zabývá technologickými, sociálními a ekonomickými proměnami, kterými dnes svět prochází. Zároveň se výstavou prolíná vzájemná komunikace obou umělců se sítí jejich vnitřních i obecnějších vazeb. Stěžejní část výstavy je založena na malířské kolekci Kamily B. Richter, vizuálně i obsahově velmi úzce spjaté s digitálním prostředím. Její unikátní metoda spočívající v přenosu dat z chybujících digitálních nosičů (např. starý telefon Ericsson K800i z roku 2006) do olejomalby se opírá o technické postupy středověkého malířství, jantarový olej apod. Michael Bielicky představuje své automatické kresby, které jsou reflexí neverbální soukromé komunikace uměleckého páru. Spojujícím článkem výstavy je tandemová imerzivní projekce, světelně levitující uvnitř i vně výstavního prostoru. Promítáno bude rovněž dosud nevystavené artové video s autobiografickými prvky, které vzniklo před dvaceti lety a v němž příznačně účinkují oba vystavující. Doprovodný program: Autorské komentované prohlídky: sobota 26. října a 23. listopadu, 15 hod.

Autorské komentované prohlídky: sobota 26. října a 23. listopadu, 15 hod. Víkendová dílna pro rodiče s dětmi: sobota 12. října, 9. listopadu a 14. prosince, 15.00–16.30 hod.

Workshop Tanec s uměním s Cécile Da Costa: sobota 19. října, 10–13 hod. Zdroj fotky: arto.to

