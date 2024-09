Sportfilm – Festivalové ozvěny Mladá Boleslav

Sportovní fanoušci ve Středočeském kraji se mají na co těšit! Festivalé ozvěny Sportfilm Festivalu Liberec zde zakončí své celoroční putování napříč Českou republikovu. Sportfilm přiveze do Mladé Boleslavi to nejlepší, co ze sportovních filmů nabídl divákům v roce 2023. Ozvěny se zde uskuteční 13.9. v Domě kultury. Cílem celodenního programu bude opět propojení sportu, kultury a zábavy.

„Připravili jsme pro naše příznivce tzv. Festivalové ozvěny – jednodenní program plný filmů, besed, výstav a záznamů z konferencí. Nabídneme speciální bloky pro děti, seniory a dospělé, aby si každá generace našla něco pro sebe,“ představuje projekt ředitelka festivalu Renata Balašová.

Jako hlavní hvězda ozvěn se tentokrát představí horolezkyně Klára Kolouchová, která bude s Davidem Kozohorským, sportovním komentátorem České televize, besedovat nejen o jejím vztahu ke sportu a kultuře, ale jistě diváky obohatí o své nezapomenutelné zážitky z její poslední výpravy na devátou nejvyšší horu světa Nanga Parbat. Klára se také může pyšnit úspěšným výstupem na nejvyšší horu světa K2. O této náročné expedici vznikl film "K2: Vlastní cestou", který se stal vítězným snímkem Sportfilm festivalu v roce 2021.

Děti se dále mohou během dopoledního programu pro školy těšit také na filmy jako Different Kind of Princess story, o vášni k horám a snowboardu, nebo Paris: Mecca of ParCour, snímek o dobrodružné výpravě několika parkouristů. Filmovou přehlídku pak doplní sestřih besedy Mental Health. O duševním zdraví ve sportu si povídala lyžařka Šárka Strachová se zajímavými hosty – Gabrielou Soukalovou, tenistkou Helenou Sukovou a basketbalistkou Ilonou Burgrovou. Dále se mohou děti těšit na zajímavý sestřih České televize o životním příběhu Věry Čáslavské. Odpolední blok nabídne film fanouškům rychlých aut Enzo Ferrari: the red and the black. Den zakončí beseda s Klárou Kolouchovou a projekce filmu Rebound. Snímek, který v roce 2023 obdržel na festivalu Hlavní cenu.

Nedílnou součástí festivalových ozvěn bude i výstava fotografií manželů Zátopkových z celé jejich úspěšné olympijské kariéry.

Zájemci všech generací si tak mohou užít celodenní maraton se sportovními hvězdami. Odpolední program je přístupný pro veřejneost, vstup je ZDARMA.

Akce se koná za finančí podpory Středočeského kraje, kterému tímto srdečně děkujeme!