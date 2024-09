Nučický Kahan 2024 – divadelní přehlídka

Ochotnický spolek ŽUMPA z Nučic vás srdečně zve na jedenáctý ročník přehlídky amatérských divadel NUČICKÝ KAHAN. Letošní ročník bude opět rozdělen do tří dnů a část programu bude věnována také žákům základních a mateřských škol v okolí. Letošní ročník bude opět rozdělen do tří dnů a část programu bude věnována také žákům základních a mateřských škol v okolí. Těšit se můžete na autorské monodrama, tradiční francouzskou komedii, loutková představení pro děti ale i dospělé, domácí soubor, svěží autorskou komedii, intelektuální kabaret plný černého humoru a na závěr skvělé melodrama pro dvě neméně skvělé herečky. To vše na Nučickém Kahanu!

PROGRAM PŘEHLÍDKY Nučický Kahan Čtvrtek 10. října 19:30 Broukovcovo Kamdivadlo – Nenávidím tě, Bukowski! Pátek 11. října 19:30 DS Pípa platí – Blbec k večeři Sobota 12. října Pro děti: 9:45 Studio Damúza – O Jankovi a jeho výdělcích 11:30 DS Tři boty (ZŠ Třebotov) – Je to i moje jeskyně & A vida! Pro dospělé: 13:30 Ochotnický spolek ŽUMPA – Srdeční slabost 15:15 Ruda Hancvencl – Karmen 16:30 Antonín Puchmajer D.S. – Sklizeň 18:00 Gen D – Mafiano 20:00 Rádobydivadlo Klapý – Skořápka Letošní ročník se koná za podpory Středočeského kraje, Obce Nučice a Obce Mezouň Vstupné dobrovolné Více na www.divadlozumpa.cz PS: Pro děti z místních mateřských škol je připraveno představení Kašpárek domek staví od soboru LokVar a studenti 8. a 9. tříd ZŠ uvidí Ostře sledované vlaky od Divadla Radar