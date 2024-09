Již po čtvrté se na Dobříši ve sportovní hale koná Veselé rozloučení s létem. Přijďte a užijte si odpoledne plné živé hudby, tancování, soutěží, interaktivních stanovišť, zajímavých vystoupení a spoustu další zábavy! Velcí i malí, holky i kluci, každý si najde to své!

Nebudou chybět hry a soutěže o skvělé ceny a samozřejmě tancování s našimi animátory. K dispozici budou stánky se třpytivým tetováním, malováním na obličej, a také pletení copánků s kanekalonem. Vyřádit se děti mohou na nafukovacích atrakcích nebo opičí dráze. Pro celou rodinu budou v hale připravené veliké dřevěné hlavolamy, originální foto-koutek, tvořivá dílnička a další zajímavá stanoviště.

A vystoupení pro celou rodinu? To letos nebude chybět. Do sportovní haly přijede seskupení Showproject, které se skládá z profesionálních gymnastů a dosáhlo například finále německé talentové soutěže „Das Supertalent“, semifinále „Americas got talent“ nebo také finále italské talentové soutěže „Tú Sí Que Vales“.

A pozor! Děti si budou moct vyrobit vlastního opravdického robota! Na tuto super aktivitu si z kapacitních a časových důvodů bude třeba rezervovat místo, proto nás sledujte na našem facebooku Veselá rodina, kam budeme postupně vkládat více informací.