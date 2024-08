Zámek Řitka – po stopách jediné ženy, co vyhrála Velkou Pardubickou. Vyslechněte si strhující příběh Laty Brandisové, která se stala předválečným symbolem boje proti nacismu.

V třicátých letech minulého století se v Německu rozjíždí obludná mašinerie, jejímž nejsilnějším nástrojem je propaganda. Je zapotřebí dokázat, že Árijci jsou nadřazeni ostatním ve všem; i ve sportu. V letech 1935 a 1936 triumfuje Oskar Lengnik, zástupce hitlerovského Německa, na běloušovi Heroldovi. Odváží se jim někdo postavit? Ano, Lata Brandisová poráží symbolicky v sedle klisny Normy nacistickou ideologii – česká žena na českém koni vítězí nad muži.

Poprvé a zatím naposledy tento závod vyhrála žena. Lata, celým jménem Marie Immaculata Brandisová, žila v době, kdy ženy teprve bojovaly za svá práva účastnit se veřejného života, studovat a účastnit se sportovních závodů. Setkala se s mnoha neúspěchy a jen svojí nezdolností dosáhla tohoto jedinečného vítězství. I za 2. světové války se hrdě hlásila k české národnosti a statečně se prala s životem i v době , kdy se komunistický režim snažil o to, aby byl její odkaz co nejvíce zapomenut. My ale nezapomeneme!

Neformální prohlídka proběhne v menší skupině (maximálně 15 osob), je nutné si zakoupit vstupenky předem. Během prohlídky si můžete pohladit koně, kteří na zámku žijí (mimo jiné kůň Kinský), dát si kávu se zámeckou paní a je vždy prostor pro vaše dotazy a připomínky.

Pokud se budete chtít dozvědět o Latě více, je zde k dispozici kniha Nezlomná, vlastnoručně podepsaná autorem.

Předpokládaná délka návštěvy je 2 hodiny, komentovaná prohlídka zámku s muzeem věnovaném Latě Brandisové, jediné ženské vítězce Velké pardubické. Prohlídka stájí s chovem koně Kinského.

Vstupné: 250 Kč dospělí, 125 Kč děti do 15 let.

