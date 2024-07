Vernisáže výstav spojené s letní slavností živého umění plnou performancí, hudby a tance v nezávislém centru pro současné umění Bohemia Farmstudio na Kokořínsku. Tradiční součástí akce je neformální setkání s umělci u ohně, občerstvení a možnost kempování. Vstupné je dobrovolně.

Vystavující umělci: David Helán a Eliška Perglerová, Pavlína Fichta Čierna, spolek Barvolam, Ester Nemjó

Performance, hudební, taneční a filmové představení: David Helán a Eliška Perglerová, Jana Orlová, Frida Kakao, Lenka Vořechovská, Ester Grohová, Anne Sofie Stubbe Lindeberg, Tereza Lenerová a Adam Vačkář, Nikola Klinger.



PROGRAM

17:00

Zahájení výstavy David Helán a Eliška Perglerová: Nesmyslbek a výstavy Pavlína Fichta Čierna: Terapie dechem aneb Odplouvání

Peripetuneální performance Davida Helána a Elišky Perglerové: Nesmyslbek

Doprovodné performance Jana Orlová a Frida Kakao

Křest kulturně společenského magazínu Farmstudio Journal 7

18:30

Taneční představení Taxon eight Terezy Lenerové a Adama Vačkáře, Edit Antalové a Evy Rezové

19:30

Hudebně-taneční performance WASHAWAY / collected - taken apart (work in progress) Lenky Vořechovské, Ester Grohové a Anne Sofie Stubbe Lindeberg

21:00

Projekce experimentálního filmového dokumentu La Reine od Nikoly Klinger

22:00

Posezení u ohně, mluvení či mlčení či jiné



Program podpořili: Ministerstvo kultury, Státní fond kultury, Středočeský kraj, Nová Síť

Zdroj fotky (Bohemia Farmstudio – letní minifestival současného umění): Farmstudio