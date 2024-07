Rockabilly Rumble se vrací již po šestnácté a i letos nabídne nezapomenutelný hudební zážitek v malebném prostředí Lesního divadla v Řevnicích. Festival se koná v sobotu 27. července 2024 a začíná od 13:00.

Na Rockabilly Rumble se můžete těšit na kapely nejen z české rockabilly scény, ale také z Německa a Velké Británie. První tóny zahraje ve 14:30 kapela inspirovaná americkým outlaw country Johnny Speed Up, o hodinu později vystoupí rock'n'rollová legenda Pepa Pilař, po něm Three Wild Guns ,v 17:45 německá skupina Mad Guz & the Mojos a poté pražské rockabilly trio s neúnavnou energií Slapdash.

Program Rockabilly Rumble je nabitý energií a hudebními perlami. Vrcholem večera bude vystoupení britské psychobilly kapely Long Tall Texans, známé svými energickými koncerty, a vše zakončí Frankie Trier Band od 21:30.

Vstupenky na tuto akci budou k dispozici pouze na místě za 600 Kč. Přijďte si užít den plný rockabilly hudby, skvělé atmosféry a nezapomenutelných zážitků!