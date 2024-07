Tajný život obrů – během tří srpnových dnů strávených v lese budou děti především tvořit umělecká díla. Vyzkouší si nevšední výtvarné techniky i materiály, ponoří se do smyslové zkušenosti a přirozenou, hravou formou získají nové znalosti z oblasti přírodovědy. Budou také rozvíjet své komunikační dovednosti, empatii a schopnost spolupráce ve skupině.

Eko Artefiletika je nehodnotící pojetí výtvarné výchovy. Je založená na výrazovém tvůrčím projevu a jeho reflexi – náhledu na to, co bylo zažito a vytvořeno. Cílem reflektivního dialogu je podpora sebevědomí a svobodné kreativity dítěte. Ekoartefiletickým ateliérem je příroda, a to za každého počasí a každé roční doby.