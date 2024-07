12. Český ukulele festival

Letošní 12. ročník Českého ukulele festivalu se uskuteční od pátku do neděle 26.–28. července 2024 již tradičně v Únětickém pivovaru severozápadně od Prahy a v pátek odpoledne se tentokrát podíváme na Vyšehradské hradby do Hospůdky Na Hradbách v Praze.

V pátek 26. července se vydáme na tradiční putovní ukulele výlet, tentokrát do Prahy na Vyšehrad do legendární zahrádky a hospody Na Hradbách, zahajovací den festivalu je vždy se vstupem zdarma. V rámci odpoledne vystoupí české i zahraniční skupiny, ale bude zde také prostor pro prezentaci amatérských a začínajících umělců v rámci open mic. Součástí odpoledne bude i veřejný workshop tance Hula pod vedením skupiny Avei Varu Polynesia with Hinatea (PL).

O víkendu 27.–28. července se festival uskuteční v Únětickém pivovaru v obci Únětice u Prahy. Již tradičně bude pro návštěvníky připraven kompletní program cca 12 workshopů různého zaměření (a to i pro začátečníky, kde vám nástroj rádi zapůjčíme), pestrý program koncertů mnoha žánrů a uskupení, open mic, bohatá tombola a cirkusová show.

Hlavní hosté jsou Christopher Davis Shannon (USA), Tiny Tall Tales (UK+AT), Barada Street (UK+KGZ), The Remco Family (BE), Circus Sacra (CZ). Jelikož se intenzivně věnujeme objevování a podpoře nových českých i zahraničních talentů, i letos uvedeme některá jména úplně poprvé: LeLeBAND (CZ), 14letou Beatu (CZ), Fousáče (CZ), nebo objev sezony, folkového komediálního zpěváka Issaca Hughes-Dennise (GB). Také přivítáme osvědčené showmany a muzikanty PUB a Tři bílé vrány (CZ), Marcelu Brožovou (CZ), Dead Mans Uke (GB), PPNOU (PL) a Ukulele Troublemakers (CZ).

V neděli se Český ukulele festival mírně stočí k divadlu a cirkusovému umění. Letošní rok je doplněn o speciální překvapení – ukulele klauny Circus Sacra (CZ), kteří se představí s krátkou scénkou a následně povedou workshop. Celý den zakončí představení dua Barada Street (UK+KGZ), jehož členové při hraní na ukulele zvládnou i akrobacii s humorem sobě vlastním. Jedinečnou komediální atmosféru podpoří koncert tří francouzských dam Les Poupées Gonflées (FR).

Vstupné: jednodenní 490 Kč / 400 Kč; celovíkendové 890 Kč / 700 Kč; rodinné 1090 Kč / 1990 Kč.