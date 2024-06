Svět kořenů je plný barev, příběhů a překvapení. Po překročení bludného kořene se zmenšíte a ocitnete se pod zemí, v půdě.

Zažijete v tajemné říši kořenů to, co tu zažívá třeba krtek. A jak krtek vypadá doopravdy? Co má ve spíži a kdo s ním v podzemí ještě bydlí? Jak vypadají kořeny hodně zblízka, co dělají a s kým se kamarádí? Potkáte kořenové lupiče a podzemní zpěváky, mistry světa ve skoku vidličkou, i podzemní internet.

Zatímco děti budou tahat pohádkovou velikou řepu, dospělým výstava poodhalí, jaká tajemství odkrývají v půdě špičkoví čeští vědci. A než se děti vynoří z krtčí nory, můžete si v pohodlí v dámském a pánském koutku počíst o kořenech jedlých, pitných, krásných i vychytralých. Nakonec zjistíte, že bez fantazie se v podzemním světě neobejdete a že hranice mezi realitou a fantazií je tenká. Zkuste ji najít.

Otvírací doba

úterý - neděle: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, v pondělí zavřeno

Zdroj fotky (Kořeny): Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně