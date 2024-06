20 let v EU: Co členství dalo a vzalo Mělníku. Přijďte debatovat na další ze série regionálních debat Café Evropa! Tentokrát do Mělníku.

Jak hodnotíte 20 let Česka v EU? Obáváte se, co přinese migrační pakt nebo Green Deal? Pomohly evropské dotace v rozvoji města? Co vám Evropská unie dala a vzala? Chceme Vás slyšet!

HOSTÉ:

- Tomáš Martinec, starosta Mělníku

- Barbora Pištorová, redaktorka, Euractiv.cz

KDE: Městská knihovna Mělník - Malý sál (nám. Karla IV. 3359, Mělník)

KDY: 26. června 2024 od 17:00

Akci pořádáme ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise a Městskou knihovnou v Mělníku. Pro nejaktuálnější informace sledujte událost na Facebooku.