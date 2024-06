Stav ohrožení: 2048 Napospas je noční bojovka ve vojenském prostoru pro dospělé. Noc plná zábavy, strachu a zombie.

Život s nákazou. Píše se rok 2048 a přeživší lidé jsou zvyklý na svět plný chodících mrtvol. Svět se rozdělil na dvě části – lidé, kteří chtějí zpět svůj život a lidé, kterým se v tomto světě žije dobře a nechtějí dopustit to, aby se svět dal zpět do normálu. Panuje hlad, deprese, někdo je na pokraji šílenství. Bojovka je inspirována hrou The Last Of Us.

Akce je vhodná pro všechny od 18 let. Minimální počet lidí ve skupině 3. Maximální počet lidí ve skupině 8.

Více informací na FB stránce Stav ohrožení.