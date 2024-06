Exkurze do zlatého dolu Pepř (Jílové u Prahy)

Zážitková prohlídka zlatého dolu s činnou důlní technikou, ukázkou fluoreskujících minerálů, jízdou důlním vláčkem i pravým výbuchem nakonec.

Prohlídka štoly Václav a dolu Pepř představuje jedinečnou alternativu k běžným prohlídkám jiných jeskyní a dolů, kam když přijdete po třiceti letech, kromě většího počtu ulámaných krápníků to vypadá úplně stejně. Majitelé dolu i další nadšenci, kteří zde ve volném čase pracují, se nespoléhají pouze na přirozenou krásu a magickou atmosféru dolu.

Během prohlídky má návštěvník možnost seznámit se s historií dolování zlata. Jílovsko patřilo k nejvýznamnějším zlatým dolům v Evropě pochází odtud i zlato ze svatováclavské koruny.

V úvodní části půjdeme odvodňovací štolou Václav, z velké části pocházející z období 18. století. Prvních 400 metrů je chodba z části nízká a ukloněná, dalších 500 metrů se jde po dřevěných můstcích 20-50 cm nad vodní hladinou. Poté, co se seznámíme s tím, jak různé minerály vypadají pod UV lampou, svezeme se důlním vláčkem k nárazišti jámy Pepř. Zde návštěvníci uvidí technické zázemí a důlní techniku v akci. Nakonec se dostaneme k perle jílovských dolů – žíle Šlojíř, kde bývala kdysi bohatá zlatá rudá a stále se zde vyskytují nevydobyté pilíře se zlatým zrudněním.

Cena 400 Kč dospělý, 200 Kč dítě 6–17 let, mladší děti do dolu nesmí.



Prohlídka je vhodná pouze pro osoby v dobré fyzické kondici a bez pohybových a jiných omezení. Z důvodu nosnosti prken a kapacity vláčku se doporučuje vstup osobám do 110 kg, těžší osoby by měly dbát při chůzi po prknech na větší rozestupy. Těhotné ženy můžou prohlídku absolvovat maximálně do konce druhého trimestru těhotenství.

Návštěvní okruh je dlouhý 4 kilometry a prohlídka trvá 2,5–3 hodiny. Ve štole je kolem 11 stupňů a místy silný průvan. DŮLEŽITÉ: návštěvníci musí mít dlouhé rukávy i dlouhé kalhoty a uzavřené boty (sportovní nebo gumáky). Přilby a světla jsou k dispozici.

V blízkosti štoly je restaurace Jaro, kde se scházíme.

Zdroj fotky:Jílovské zlaté doly