Srdečně vás zveme na Muzejni noc, která se u nás uskuteční v sobotu 18. 5. 2024. Přijďte si pro radost zahrát KULIČKOVÝ TURNAJ. Pro malé i velké!

Muzejní noc 2024 - Zápis od 14:00 do 14:30.

Start 14:30, délka turnaje dle počtu přihlášených hráčů. Hráči budou rozděleni podle věkových kategorií: do 6 let, 7 - 11 let, 12 - 99 let.

Symbolické vstupné na muzejní výstavu a do stále expozice 1,-Kč.

Zdroj fotky: (Kladenská muzejní noc): Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno