Paintball na motivy legendární videohry Battlefied v Benešově!

Scénářová paintballová hra z dílny Paintballgame.cz inspirovaná legendární videohrou Battlefied! Hra bude probíhat na paintballovém hřišti v Benešově.

Celý den bude rozdělen na tři herní části. V každé této části se bude hrát jiný herní mód. Znalci videoherní série Battlefield se můžou těšit na herní módy jako je klasický Conquest nebo rychlý Rush.

Conquest – Po bitevním poli, jsou rozmístěné body o které, se dva týmy přetahují. U každého bodu se počítá čas, jak dlouho ho konkrétní tým drží. Po konci hry se spočítají časy jednotlivých bodů dohromady do jednoho celkového údaje. Tým který, udržel body nejdéle vyhrává!

Rush – obrana a útok na M-COM stanice.

Hráči jsou rozdělené do útočného a obraného týmu. Tým obránců se snaží udržet co nejdéle M-COM stanici, naopak tým útočníku stanici potřebuje co nejrychleji dobýt a zničit. Po padnutí M-COM stanice se obrana přesouvá k nové stanici na novém bodě, herního prostoru…



Poslední herní mód si necháme pro Vás jako překvapení.