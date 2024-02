Zámek Řitka-po stopách jediné ženy, co vyhrála Velkou Pardubickou

Pro rezervaci vstupenek prosím kontaktujte Evu Novou na 777 897 951.

Vstupenky je nutné uhradit předem na účet. V prodeji do vyprodání kapacity nebo do 24 hodin před začátkem akce. Poté již možné pouze za příplatek 200 Kč na osobu (platí i pro náhradníky, pokud si je neseženete sami, kupujete si pouze počet míst. ) Storno možné do 48 h předem z vážných důvodů (pracovní neschopnost, neočekávaná směna v práci), peníze se nevrací, ale dají se využít na jiný termín.

ZÁMEK ŘITKA, JEDINÁ ŽENA, KTERÁ VYHRÁLA VELKOU PARDUBICKOU, PROHLÍDKA STÁJÍ EQUUS KINSKÝV třicátých letech minulého století se v Německu rozjíždí obludná mašinerie, jejímž nejsilnějším nástrojem je propaganda. Je zapotřebí dokázat, že Árijci jsou nadřazeni ostatním ve všem; i ve sportu. V letech 1935 a 1936 triumfuje Oskar Lengnik, zástupce hitlerovského Německa, na běloušovi Heroldovi. Odváží se jim někdo postavit? Ano, Lata Brandisová poráží symbolicky v sedle klisny Normy nacistickou ideologii- česká žena na českém koni vítězí nad muži. Poprvé a zatím naposledy tento závod vyhrála žena. Lata, celým jménem Marie Immaculata Brandisová, žila v době, kdy ženy teprve bojovaly za svá práva účastnit se veřejného života, studovat a účastnit se sportovních závodů. Setkala se s mnoha neúspěchy a jen svojí nezdolností dosáhla tohoto jedinečného vítězství. I za 2. světové války se hrdě hlásila k české národnosti a statečně se prala s životem i v době , kdy se komunistický režim snažil o to, aby byl její odkaz co nejvíce zapomenut. My ale nezapomeneme!

Kapacita omezena, doporučený počet: 14 osob.

Sraz před vchodem do zámku- zastávka Řitka, U Rybníka.

Předpokládaná délka návštěvy - 2h , komentovaná prohlídka zámku s muzeem věnovaném Latě Brandisové, jediné ženské vítězce Velké pardubické. Prohlídka stájí s chovem koně Kinského.

Cena 250 Kč dospělí, 125 Kč děti do 15 let.