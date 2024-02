Projížďka kočárem Karlštejn-Mořina a zpět

Rezervace na telefonu 777 897 951 Eva Nová, maximálně 24 hodin předem.

Doporučený počet osob 10, maximální počet míst 12 (pokud bude víc menších dětí)

Sraz nádraží Karlštejn, délka cca 2 hodiny.

Cena 400 Kč za osobu, děti do 40 kg 200 Kč, děti do 1 roku věku zdarma. Projížďka je možná pro všechny věkové kategorie. Bude trvat přibližně dvě hodiny a pojede se po silnici okolo restaurace Pod Dračí skalou na Mořinu a zpět ( pokud to bude možné , jelo by se zpět jinudy). Kočár je krytý, k dispozici jsou deky na přikrytí. Je možné zastavit cestou , pokud si budete chtít cestou koupit nápoj na zahřátí. Robert Pastorek je zkušený vozka, který běžně jezdí s kočárem na hrad Karlštejn. Při této prodloužené projížďce budete moci obdivovat krásy hradu z jiných úhlů, než je obvyklé. I já vám povím něco málo o místní historii.

Storno maximálně 48 hodin předem z vážných důvodů (pracovní neschopnost, neočekávaná směna v práci).