Next Talk s akrobatickými letci The Flying Bulls Aerobatics Team

Next Talk debata s akrobatickými letci ze skupiny The Flying Bulls Aerobatics Team. Stanislav Čejka a Jan Tvrdík, kteří nejsou jen akrobatickými letci, ale také armádními piloty stíhacích letounů. Pod jakým stresem jsou letci při akrobatických tricích, ve kterých letadla dělí jen pár centimetrů, a jak probíhá urgentní zásah Armády ČR v gripenu? Na to vše se bude ptát moderátor Karel Schamberger.