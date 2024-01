Festival Jeden svět 2024

Jeden svět za čtvrtstoletí existence ukázal, že zážitkem v kině cesta za poznáním okolního světa často jen začíná. Festival každoročně uvádí desítky dokumentárních filmů o lidských právech a jejich porušování, přináší autentické příběhy i nové úhly pohledu.

Pro nadcházející ročník chystá hned několik novinek. Divákům a divačkám Jeden svět nově představí nadčasovou vizuální identitu a do programu zařadí i fikční snímky s lidskoprávní tematikou. V návaznosti na to také změní název, který bude mít nově znění Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět. Dvacátý šestý ročník festivalu proběhne od 20. 3. do 21. 4. 2024 ve více než 40 městech po celém Česku.

Kompletní program zde naleznete 5. března 2024 společně se spuštěním předprodeje.