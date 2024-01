Exkurze do zlatého dolu Pepř (Jílové u Prahy)

Vstupenky: https://goout.net/cs/exkurze-do-zlateho-dolu-v-jilovem/szebjvw/ Storno z vážných důvodů (pracovní neschopnost, neočekávaná směna v práci) maximálně 48 hodin předem (můžete použít svého náhradníka) , nabízíme přesunutí termínu. İ po tomto termínů je povinné nahlášení neúčasti, v případě nalezení náhradníka je možnost refundace 50 procent. Nákup uzavřen při vyprodání lístků či 24 hodin před exkurzí. Poté možné pouze na účet s penále + 200 Kč na osobu. Aktuálně zpřístupněny " muzejní štoly " sv. Josefa, sv. Antonína Paduánského a Halíře. My zprostředkováváme návštěvy soukromého dolu Pepř. 1. Klíčový význam v české historii -díky místnímu zlatu bylo postaveno mnoho význačných budov v Praze, např. Karolinum. 2. Velmi pravděpodobně odtud pochází zlato ze svatováclavské koruny Důl Pepř ( kam se chodí štolou Václav) je moderní interaktivní expozice: fluoreskující minerály pod UV lampou ( zdokonalená verze v Národním muzeu, dříve ale byla v tomto dole!), důlní technika v akci, na vlastní kůži zažijete sílu důlní exploze, sami si budete moci něco vyzkoušet ( i děti), odnést kousek zlata domů. Dobrodružství, zábava, vhodné pro děti od 6 let, připravuje se zde první česká důlní ferrata Průvodci: Vladimír Pravda, spolumajitel dolu Pepř, hlavní závodní všech jílovských štol, střelmistr Pavel Škácha, spolumajitel dolu Pepř, český mineralog číslo 1, objevitel několika minerálů, jeden, který naopak neobjevil, je pojmenován po něm ( škáchait) Václav Zemek, bývalý poslanec Parlamentu ČR, vedoucí oddělení ochrany ovzduší Středočeského. kraje, autor prací o Podblanicku Během prohlídky má návštěvník možnost seznámit se s historií dolování zlata, jílovské zlaté doly patřily k nejvýznamnějším v Evropě a pochází odtud velmi pravděpodobně i zlato ze svatováclavské koruny.

V úvodní části půjdou návštěvníci odvodňovací štolou Václav, z velké části pocházející z období 18. století. Prvních 400 metrů je chodba z části nízká a ukloněná, dalších 500 metrů se jde po dřevěných můstcích 20–50 cm nad vodní hladinou. Poté, co se seznámí návštěvníci s tím, jak různé minerály vypadají pod UV lampou, svezou se i důlním vláčkem k nárazišti jámy Pepř. Zde návštěvníci uvidí technické zázemí a důlní techniku v akci. Nakonec se dostanou k perle jílovských dolů – žíle Šlojíř, kde bývala kdysi bohatá zlatá rudá a stále se zde vyskytují nevydobyté pilíře se zlatým zrudněním. Zatopené spodní části přispívají velkou měrou ke kouzlu a fotogeničnosti této části dolu. Na konci trasy je možné si zkusit štěstí a odnést si kousek zlata s sebou domů. Praktické informace: Sraz účastníků na místě srazu bude 30 minut před začátkem prohlídky.

Prohlídka je vhodná pouze pro osoby v dobré fyzické kondici a bez pohybových a jiných omezení (na trase se pouze chodí, neleze se a nešplhá), v závěru prohlídky se dělá imitace exploze, kde je silnější tlaková vlna, samozřejmě podle přísných bezpečnostních pravidel báňské správy. Z důvodu nosnosti prken a kapacity vláčku se doporučuje vstup osobám do 110 kg, těžší osoby by měly dbát při chůzi po prknech na větší rozestupy. Těhotné ženy můžou prohlídku absolvovat maximálně do konce druhého trimestru těhotenství. Návštěvní okruh je dlouhý 4 kilometry a prohlídka trvá 2,5–3 hodiny. Ve štole je kolem 11 stupňů a místy silný průvan. (Ideální jsou dvě vrstvy svrchního oblečení s dlouhým rukávem). Návštěvníci musí mít dlouhé rukávy i dlouhé kalhoty a uzavřené boty (sportovní nebo gumáky). Přilby a světla jsou k dispozici. Storno z vážných důvodů maximálně 48 hodin předem, organizátoři nabízím přesunutí termínu. I po tomto termínu je povinné nahlášení neúčasti, v případě nalezení náhradníka je možnost refundace 50 procent. V blízkosti štoly je restaurace Jaro, kde se účastníci schází, kousek dál restaurace Troníček. Je doporučeno využití toalet před prohlídkou. Do dolu je přísně zakázán vstup s domácími zvířaty a pod vlivem omamných a psychotropních látek, v prostorách dolu je zakázáno kouřit. Osoby se sklony ke klaustrofobii by měli účast zvážit, kromě úvodní části se nejedná o úzkou trasu, ale jde se cca 2 km od vchodu a 215 metrů pod povrch (trasa vede rovně, ale nad námi stoupá kopec). Pokud má někdo obavu z exploze, může se domluvit, že odejde stranou. Prohlídka je v českém jazyce.