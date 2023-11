Pohádky na Vánoce

O králi, kterému byla stále zima

Pohádka s písničkami, ve které byl - nebyl jeden král, kterému byla stále zima a nikdo mu nedokázal pomoci, aby se zahřál... Ale jak to tak v pohádkách bývá, nebyla by pohádka pohádkou, kdyby byla - nebyla chytrá královská kuchařka, která nakonec panu králi pomohla. Jak? To se dozvíte z naší pohádky O zmrzlém králi aneb O králi, kterému byla stále zima.

Půjdem spolu do Betléma

"Tak kdysi, v Davidově městě královském ...". Vánoční příběh o narození Ježíška provázený zpěvem známých koled a stavbou „dětského živého Betlému“.

délka: 60 min.