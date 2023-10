56. Slánské jazzové dny

O víkendu 10. až 12. listopadu proběhne již 56. ročník Slánských jazzových dnů v Městském Centru Grand, v restauraci na Střelnici a v kapli Zasnoubení Panny Marie muzea Slaný. O víkendu 10. až 12. listopadu proběhne již 56. ročník Slánských jazzových dnů – nejstarší festival svého druhu v ČR. Pásmo hudebních vystoupení v oblasti jazzu, blues a dalších spřízněných žánrů bude tradičně rozděleno mezi dva hlavní večerní koncerty v pátek (MC Grand) a sobotu (Restaurace Na Střelně) a odpolední koncerty v kapli muzea; festival doplní půlnoční vystoupení (afterparty) rovněž Na Střelně. Páteční večer 10. 11. v Městském centru Grand zahájí matador české bluesové scény Jan Spálený, který s kapelou ASPM od 80. let svérázně spojuje jazz, blues, big beat a další prvky včetně své nezaměnitelné poetiky a smyslu pro humor. Hlavní hvězdou večera a celého festivalu bude v současnosti jeden ze světově nejuznávanějších a nejplodnějších jazzových hráčů na Hammondovy varhany, Američan Brian Charette, kterého doprovodí přední čeští hráči. Páteční večer v Grandu završí stále respektovanější slánská art bluesová kapela The BladderStones, která nabídne i skladby z nového alba Toilet Fame. Tentokrát ovšem vystoupí s výjimečným hostem. Bude jím britský zpěvák, kytarista a hlavně skvělý hráč na foukací harmoniku Will Wilde. Na afterparty vystoupí kapela FruFru.

V sobotu 11. 11. v sále restaurace Na Střelně večer otevře oblíbená dixielandová formace J.J. Jazzmen, na něž naváže „velká, otevřená a upřímná energie“ v pojetí aktuálního objevu české jazzové scény Point of Few. Jako třetí zahraje nesmírně zábavná brněnská alternativní kapela – kultovní Ty syčáci.

Na afterparty se můžete těšit na slavného kytaristu a zpěváka Phila Shoenfelta, jehož podpoří kapely Rány těla a Starry Shaman. Sobotní koncert v kapli muzea v 14:30 představí moderně jazzové Trio Henya a konečně v neděli festival ve stejný čas uzavře jazz-folkové trio známého humoristy a kreslíře Mirka Kemela.