koncert Naďa Válová Šansony

Městys Louňovice pod Blaníkem Vás srdečně zve na koncert Naďi Válové Šansony. Nenechte si ujít vystoupení zpěvačky, jež byla múzou Petra Hapky a mj. držitelkou ceny Anděl. Krátké představení: Zpěvačka s nezaměnitelným hlasem, šansoniérka, textařka, někdejší velká múza skladatele Petra Hapky, držitelka ceny Anděl za rok 2008. To a mnoho dalšího je Naďa Válová. Televizní diváci ji znají z druhé řady Superstar, kde se umístila v první dvacítce.

Letos na jaře vyprodala v Praze divadlo Rokoko a užívala si ovace ve stoje dlouhé minuty. Zvládla toho zatím hodně a s úspěchem. Své umění hodlá s pokorou nabídnout také publiku v Louňovicích pod Blaníkem. Naďa Válová zpívá od dětských let. První kapelu postavila v šestnácti. O deset let později absolvovala pěveckou soutěž, kde zaujala Michala Horáčka, svého budoucího dvorního textaře. To on ji přivedl k Petru Hapkovi, Michaelu Kocábovi a dalším hvězdám české populární scény. V současnosti kromě svých koncertů působí v různých projektech - Potměšilí hosté, Horáček GEN XYZ Cirk La Putyka a další. Během koncertu Šansony poplujeme písněmi napříč časem.

Zazní nejen skladby, které napsali pánové Horáček a Hapka, ale také písně Evy Olmerové, Marty Kubišové, Karla Gotta, Petra Muka, Věry Špinarové, Hany Hegerové a dalších. Návštěvníci koncertu Nadi Válové a jejího pianisty Jana Krupičky mají šanci zažít opravdu jedinečný sobotní večer.