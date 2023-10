Tři chlapi na (o) Kubě - Cestopisná beseda

Nevšední cestovatelská beseda o Kubě s drinkem zdarma! Kromě projekce a vyprávění se můžete těšít na ukázky hudby, tance a seznámení s aktuální realitou této perly Karibiku.

Na Kubu se vracím s kamarády po děsně dlouhé době. Už je to dávno, co tu můj táta pomáhal budovat fabriku na nikl a my tu žili s ním. Těším se a zároveň se tak trochu obávám zklamání, že mé vzpomínky a představy jsou jen mojí klukovskou iluzí, kterou jsem si tehdy vytvořil z touhy po dobrodružství, nekonečném přátelství a lidském sdílení. Vždyť se říká, že do stejné řeky dvakrát nevstoupíš. No a já přece vstupuji, žasnu a říkám si, je to tu jiné a přece stále stejné. To podstatné se nezměnilo. Kuba pro mě tepe i po třiceti letech stejným rytmem srdce, který je všude hlasitě slyšet. Krásná příroda, úsměvy, hudba, tanec, neskrývané emoce, přátelství a lidská bezprostřednost. Vždyť i ty všechny ukradené věci mi byly poctivě vráceny J. A navíc ke všemu to typické a pro nás Evropany neznámé „maňana“…

Můj kubánský přítel a průvodce Jorge to vyjádřil přesně: „…peníze zítra nebudou, ale vztahy a přátelé zůstanou“. Já tomu také věřím. Již dávno chápu, jak ti lidé dokáží být šťastní ve své jednoduchosti. Přes všechnu tu materiální bídu, kterou není možné nevidět, zde potkávám za několik týdnů více úsměvů než za celý rok v Praze.

A tak ti přeji, ostrove svobody, ty perlo Karibiku, ty cukřenko Ameriky, ať si svoji lehkost bytí uchováš i na prahu nelehkých změn, které tě jistě čekají. Vždyť cesta ke štěstí, to jest k lásce a životní moudrosti nemusí být jen cestou utrpení. Vždyť to pravé a ryzí, co každý nosíme někde v hloubi své duše, navěky zůstává. Stačí si jen rozpomenout!

A nám všem ostatním bychom z celého srdce popřáli…

Cit hluboký jak modré moře,

úsměv, kterým hřeje samo slunce,

radost, se kterou tančí sám život.