Dárečkový swap

Přijďte na swap vánočních dárků a přineste věci, které by mohly udělat radost pod stromečkem. Měly by to být věci krásné a zachovalé, např. nerozbalená kosmetika, šperky, knihy, hračky,... Můžete přijít i jen tak a vybrat si dárek pro sebe nebo své blízké. Rádi vám jej dárkově zabalíme. Nepřijímáme oblečení. Pouze šátky.