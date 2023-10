Kapela, která dokázala loni dvakrát vyprodat O2 arenu v Praze. Ve Středočeském kraji bude tento koncert jejich jediné vystoupení v roce 2023. Pokud si ho tedy nechcete nechat ujít a zažít nejlepší revival skupiny Queen v Evropě a možná i na světě, neváhejte a nakupujte vstupenky v předprodeji za ty nejvýhodnější ceny.



Kapela Queenie pochází z Prahy, byla založena roku 2006 a za dobu své existence se z ní stala suverénně nejúspěšnější Queen tribute kapela v České republice a jedna z nejuznávanějších Queen tribute kapel na světě. Precizní ztvárnění písní legendy světového rocku živě v původních aranžích a tóninách, absolutní technická dokonalost podpořena vlastním zvukařem, fyzická podoba a perfekcionismus – to vše Queenie charakterizuje a je důvodem uznání odbornou kritikou i zisku řady ocenění. Uskutečnili na tisíc koncertů po několika kontinentech, mnohé z nich na kulturně významných místech. Objevují se v televizních pořadech a velmi si považují pozvání pana Petera Freestona na Mercuryho memorial do švýcarského Montreux nebo na oficiální narozeninovou oslavu královny Alžběty II. Svůj obor definují jako koncertní divadlo, jsou žádaným interpretem na kulturních akcích veřejného i soukromého charakteru a několikrát ročně odjíždí na koncertní turné do skandinávských a jiných evropských zemí. V dubnu 2018 měl v Divadle Radka Brzobohatého premiéru muzikál Freddie s Queenie v hlavní roli. QUEENIE – world Queen tribute band reprezentuje absolutní špičku svého žánru.



Jako hosté vystoupí před touto kapelou dvě kapely: ZA SKUT LIGU - KAPELA VOSOLIT! a dálé příbramská kapela NO TIME For Anything!

Queenie - world Queen tribute band Kapela Queenie pochází z Prahy a byla založena v únoru 2006 partou mladých studentů. Původně ryze nadšenecký projekt se postupem času umělecky tříbil a po letech společné práce se profesionalizovali i jednotliví hudebníci....