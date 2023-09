Svéhlavá kamera - festival amatérského filmu

Unikátní přehlídka nezávislého amatérského a studentského filmu od 70.let 20.stol. po současnost se zaměřením na hrané filmy a pořízené klasickou filmovou technologií. Projekce výhradně z filmových pásů formátů 8, 9,5 a 16 mm autorů: Miroslav Janek, Jan Nevole, Jan Zálešák, Miloš Štěpán, Petr Buňata, Aleš Sekera, Adam Koniuk, Vít Janeček, Jan Rybář, Jan Rybář, Pavel Dražan, Ivan Tatíček a nebude chybět ani oblíbený neznámý autor.

Vstupné 300 Kč na celý program nebo 100 Kč/filmový blok, děti do 15 let zdarma. Možnost kempování 100 Kč/osoba. sobota 13 - 23:00 projekce filmů, diskuse, živá hudba k filmu, občerstvení, posezení u ohně neděle 10 - 13:00 společná snídaně, projekce filmů, komentovaná prohlídka výstavy The past is before us