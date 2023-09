Dny evropského dědictví

V roce 2023 budou Dny evropské dědictví probíhat od soboty 9. do následující neděle 17. září. Národní zahájení proběhne v Poděbradech (8.-10.9.2023), Téma: Život v památkách.

Středočeský kraj Arciděkanství Kladno 12.9. od 17:00 do 18:30

Středočeský kraj Areál radnice - Jílové u Prahy 9.9. od 16:30 do 17:00, od 17:45 do 18:15

Středočeský kraj Bývalý kapucínský hospic s kostelem Čtrnácti sv. pomocníků - Mělník 9.9. od 9:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Středočeský kraj Cífkův statek - Třebíz 9.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Středočeský kraj Červinkovský dům - Regionální muzeum v Kolíně 10.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Dačického dům - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 10:00 do 18:00

Středočeský kraj Děkanství - Kouřim 16.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Dům čp. 39 - Dolní Beřkovice 17.9. od 14:00 do 17:00

Středočeský kraj Dům čp. 86 ve Slaném 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Středočeský kraj Dům Mince - Jílové u Prahy 9.9. od 9:00 do 18:00

Středočeský kraj Duslova vila - Městská galerie - Beroun 10.9. od 9:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Středočeský kraj Dvořákovo muzeum pravěku (Nová farní škola) - Regionální muzeum v Kolíně 10.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Evangelický kostel - Mělník 9.9. od 10:00 do 16:00

Středočeský kraj Farní kostel sv. Havla v Liběchově 2.9. od 17:00 do 18:00; 9.9. od 17:00 do 18:00; 16.9. od 17:00 do 18:00; 23.9. od 17:00 do 18:00; 30.9. od 17:00 do 18:00

Středočeský kraj Historický vinný sklep pod školou - Liběchov 9.9. od 13:00 do 15:00

Středočeský kraj Hornické muzeum Příbram 16.9. od 9:00 do 21:00

Středočeský kraj Hrádek - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 9:00 do 18:00

Středočeský kraj Hradiště Stará Kouřim - Kouřim 1.9. až 30.9. do 23:55

Středočeský kraj Chrám sv. Barbory - Kutná Hora 16.9. od 13:00 do 18:00; 17.9. od 9:00 do 18:00

Středočeský kraj Chrám sv. Bartoloměje se zvonicí a kostnicí - Kolín 10.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Jenštejnský dům - Beroun 10.9. od 8:00 do 18:00

Středočeský kraj Jezuitská kolej - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 10:00 do 18:00

Středočeský kraj Kamenná kašna - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 11:00, od 14:00

Středočeský kraj Kamenný dům - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 9:00 do 18:00

Středočeský kraj Kaple Bolestné Panny Marie - Beroun 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Středočeský kraj Kaple Božího hrobu - Slaný 9.9. od 9:00 do 13:00

Středočeský kraj Kaple Božího těla - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 9:00 do 18:00

Středočeský kraj Kaple Panny Marie Pomocné - Kouřim 16.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Kaple sv. Václava - Jílové u Prahy 9.9. od 15:00 do 17:00

Středočeský kraj Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele - Kutná Hora 16.9. od 9:00 do 18:00; 17.9. od 10:30 do 18:00

Středočeský kraj Klácelka a Blaník - Liběchov 9.9. od 13:30 do 15:30; 10.9. od 13:30 do 15:30

Středočeský kraj Klášter Voršilek - Kutná Hora 16.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Kostel Božího hrobu a sv. Ducha - Liběchov 9.9. od 14:00 do 17:00; 10.9. od 13:00 do 16:30

Středočeský kraj Kostel Církve československé husitské - Jílové u Prahy 9.9. od 15:00 do 17:00

Středočeský kraj Kostel Církve československé husitské - Kolín 10.9. od 12:00 do 18:00; 17.9. od 12:00 do 18:00

Středočeský kraj Kostel Českobratrské církve evangelické - Kolín 16.9. od 13:00 do 17:00

Středočeský kraj Kostel Matky Boží Na Náměti - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 10:00 do 12:30, od 13:00 do 16:00

Středočeský kraj Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Kladno 12.9. od 17:00 do 18:30

Středočeský kraj Kostel Narození Panny Marie - Kly - Záboří 10.9. od 12:00 do 14:00

Středočeský kraj Kostel Nejsvětější Trojice - Kouřim 16.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Kostel Nejsvětější Trojice - Slaný 9.9. od 9:00 do 11:30, od 15:00 do 17:30

Středočeský kraj Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 10:00 do 12:30, od 13:00 do 16:00

Středočeský kraj Kostel Povýšení sv. Kříže - Hořín - Vrbno 17.9. od 11:00 do 18:00

Středočeský kraj Kostel sv. Bonifáce - Čáslav - Lochy 16.9. od 10:00 do 16:00

Středočeský kraj Kostel sv. Gotharda - Slaný 9.9. od 15:30 do 17:30, od 17:30 do 18:30

Středočeský kraj Kostel sv. Jakuba - Beroun 10.9. od 8:00 do 12:00, od 12:30 do 15:00

Středočeský kraj Kostel sv. Jakuba - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 10:00 do 12:30, od 13:00 do 17:00

Středočeský kraj Kostel sv. Jakuba v Jakubu - Církvice u Kutné Hory 16.9. až 17.9. od 10:00 do 16:00

Středočeský kraj Kostel sv. Jakuba Většího v Otrubech 9.9. od 16:00 do 18:30

Středočeský kraj Kostel sv. Jakuba Většího v Želenicích 9.9. od 9:00 do 12:00

Středočeský kraj Kostel sv. Jana Nepomuckého - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 10:00 do 18:00

Středočeský kraj Kostel sv. Prokopa v Chotouni 16.9. od 10:00 do 11:00

Středočeský kraj Kostel sv. Šimona a Judy - Dolín 9.9. od 9:00 do 15:00

Středočeský kraj Kostel sv. Štěpána - Kutná Hora - Malín 16.9. od 10:00 do 16:00

Středočeský kraj Kostel sv. Štěpána a zvonice - Kouřim 16.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Kostel sv. Václava v Ovčárech 9.9. od 13:00 do 16:00

Středočeský kraj Kostel sv. Vavřince - Církvice u Kutné Hory 16.9. od 10:00 do 16:00

Středočeský kraj Kostel sv. Vavřince - Kutná Hora - Kaňk 16.9. od 10:00 do 16:00

Středočeský kraj Kostel sv. Vojtěcha - Jílové u Prahy 9.9. od 15:00 do 17:00

Středočeský kraj Kostel Všech svatých s kostnicí - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 9:00 do 18:00

Středočeský kraj Kostel Zvěstování Panny Marie (Zábranský kostel) - Beroun 10.9. od 11:00 do 17:00

Středočeský kraj Loreta - Kosmonosy 8.9. až 10.9. od 12:00 do 17:00

Středočeský kraj Martinický dvůr - Slaný 9.9. od 10:00 do 14:00

Středočeský kraj Mašínův statek - Památník tří odbojů v Lošanech 10.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Měšťanský dům čp. 47 - Sklepení - Kouřim 16.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Muzeum lidových staveb v Kouřimi 16.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Muzeum Podblanicka - Benešov 9.9. až 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Středočeský kraj Muzeum Podblanicka - Vlašim 2.9. až 3.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Středočeský kraj Muzeum Podblanicka - Zámek Růžkovy Lhotice 9.9. až 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Středočeský kraj Nový židovský hřbitov - Kolín 10.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Plzeňská brána (Horní brána) - Beroun 10.9. od 8:00 do 18:00

Středočeský kraj Podlipanské muzeum v Českém Brodě 10.9. od 11:00 do 17:00

Středočeský kraj Pražská brána (Dolní brána) - Beroun 10.9. od 9:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Středočeský kraj Radnice - Beroun 10.9. od 9:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Středočeský kraj Rašínovy objekty - Liběchov 9.9. od 10:00 do 13:00

Středočeský kraj Rodný domek Vítězslava Hálka - Odolena Voda 16.9. až 17.9. od 14:00 do 18:00

Středočeský kraj Rozhledna Vodárna - Kolín 10.9. od 9:00 do 17:00

Středočeský kraj Spolkový dům - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 10:00 do 18:00

Středočeský kraj Stará farní škola - Kolín 10.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Stará radnice - Muzeum Kouřimska v Kouřimi 16.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Starý židovský hřbitov - Kolín 10.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Středověké opevnění - Kouřim 1.9. až 30.9. do 23:55

Středočeský kraj Synagoga - Čáslav 16.9. až 17.9. od 10:00 do 16:00

Středočeský kraj Synagoga - Kolín 10.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Tvrz Hradenín 10.9. od 10:00 do 11:30

Středočeský kraj Umělecký (Papouškův) mlýn - Liběchov 9.9. od 10:00 do 20:00; 10.9. od 11:30 do 13:30

Středočeský kraj Valový areál u Mšeckých Žehrovic 9.9. od 14:00 do 16:00

Středočeský kraj Veigertovský dům - Regionální muzeum v Kolíně 10.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Velvarská brána - Slaný 9.9. od 13:00 do 16:00

Středočeský kraj Věž proboštského chrámu sv. Petra a Pavla - Mělník 9.9. od 9:00 do 16:00

Středočeský kraj Vlastivědné muzeum ve Slaném 9.9. od 9:00 do 16:00

Středočeský kraj Vlašský dvůr - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 9:00 do 18:00

Středočeský kraj Zahrada Klášterka - pozůstatky cisterciáckého proboštství sv. Martina - Kouřim 16.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Zámek - Dolní Beřkovice 16.9. od 13:00 do 17:00

Středočeský kraj Zámek - Liběchov 9.9. až 10.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Zámek v Zásmukách 9.9. od 10:00 do 22:00

