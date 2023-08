Japonský den v Průhonické botanické zahradě

13. ročník oblíbeného Japonského dne přinášíme letos v sobotu 9.9.2023 v prostoru Průhonické botanické zahrady AVČR. Akci připravujeme ve spolupráci s Botanickým ústavem AVČR a Prague Sogetsu Study Group, pod záštitou Velvyslanectví Japonska v ČR.

Program: 10:00 Sportovní klub policejní školy: judo 10:30 Yosakoi Hanamaru 11:00 Lukostřelba Kyūdō 11:30 Hiko-ryū Taijutsu 11:50 Cesta psaní: japonská kaligrafie na velké plátno 12:30 Slavnostní zahájení 13. ročníku Japonského dne 13:15 Česká asociace cesty čaje Urasenke: čajový obřad 14:00 Bujinkan Dōjō Prague: ninjutsu 14:30 Vlastislav Matoušek: bambusová flétna shakuhachi 15:00 Divadlo kjógen 16:00 Nakagawa ryū battōjutsu: japonský šerm 16:45 Wadaiko yosa-yosa 11:00 a14:00 Prague Sogetsu Study Group: workshop ikebany /stan s výstavou ikebany (doporučujeme rezervaci místa na praguesogetsu@gmail.com) 9:30 a15:00 Jindřich Jelínek: pěstování a tvarování bonsají /stan s prodejem bonsají Po celý den budete moci vyzkoušet workshopy • Česká oprigami společnost • Strategická hra go • Workshop miniatury Uko Ješity • Malování na textil a porcelán • Fyft: kendama Těšit se můžete také na skvělé japonské pochutiny • Japonská domácí cukrárna • restaurace Miyabi • Lao Tea • Matcha Tea a Tokyo Dog • Nippan Bakery • Whisky Nikka Nezapoměli jsme ani na stánky s drobnostmi pro radost • šperky Tsumami zaiku • Praha amiami • Purply • asijská tušová malba • My Amazing Japan • Šperky Bela • Kaligrafické náčiní (Bonsai sumiko) • učebnice, knihy, šperky, vonné tyčinky • prodej kosatců Vstupné na akci je zahrnuto v ceně vstupenky do Průhonického parku. Pozor, NEJEDNÁ se o Dendrologickou zahradu v Průhonicích