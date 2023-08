Blck out Summer Closing

A co se teda bude celou dobu dít? Představ si, že přijedeš na místo, které ti nabídne všechny části skvělé letní párty. Nemusíš nikam přejíždět, trhat partu, ani řešit odvoz. Zažiješ odpolední pool party, pokecáš s kámoši, dáš si něco dobrého z grilu a zapiješ to chlazeným drinkem. Pro ty akčnější bude na zahradě připravený program, který zabaví všechny věkové kategorie. To zní dobře ne? A tím teprve začínáme. S blížícím se západem sluníčka přichází speciální sunset DJ set, který tě udrží na parketu až do půlnočního překvapení. Ani tady ještě nekončíme a otevíráme prostory luxusní vily.

A co bude dál? To se dozvíš 2.9. Jako bonus, zde bude velký turnaj v beer pongu o zajímavé ceny. Dopravu z Prahy i zpět zajistíme pomocí autobusů. Pokud chceš odjet samostatně a nevázat se na předem daný čas busů, můžeš využít dopravu, kterou také zařídíme. Neboj se tedy nesmyslných částek. Autobus zakoupíš stejně jako vstupenky na portálu smsticket. Na místě nebude možné koupit dopravu autobusem.