Již počtvrté se uskuteční nádherná akce plná lahodného českého i moravského vína nazvaná Otevřená vinná ulička aneb Pouliční umění v Kutné Hoře. Oslava vína a také burčáku nabídne i lákavý doprovodný program. Proběhne v sobotu 2. září od 13:00 do 22:00 v Kutné Hoře. Vstup je zdarma. Smyslem krásné vinařské akce „Otevřená vinná ulička aneb Pouliční umění v Kutné Hoře“ je přiblížit lokální vinaře a milovníky vína. Proto se bude konat přímo na ulici - Uhelná, která je přístupná naprosto každému.

Vzhledem k termínu konání poteče proudem kromě vína také burčák vyrobený z letošní sklizně hroznů. Svůj vinařský um předvedou především kutnohorští vinaři, ale nebudou chybět ani další středočeská a moravská vinařství. Doprovodným programem bude pouliční umění, tzv. street art, kde ukážou své dovednosti různí kutnohorští a regionální interpreti. Budete se moci nechat unášet hudbou, tancem, poezií, keramikou, malbou, herectvím, fotografiemi a řadou dalších řemesel. Pojďte s námi oslavit české i moravské víno, zapište si do diáře sobotu 2. září od 13:00 do 22:00 hodin. Navštivte Kutnou Horu a nádhernou smysluplnou akci Otevřená Vinná Ulička aneb Pouliční umění v Kutné Hoře. Vstup je zdarma.

Zúčastněná vinařství: - Vinařství Kocián, Kutná Hora - Vinné Sklepy Kutná Hora - Vinařství Žáček, Kutná Hora - Vinařství Konárovice, Konárovice u Kolína - Vinařství Rychtařík, Kvíc u Slaného - Alifea s.r.o - Vinný Bar, Praha - Vinařství Jakubík, Zlechov - Znovín Znojmo, Znojmo - Vinařství Červinka, Horní Věstonice Hudební interpreti + časový program: - Je To Jedno - 14:00-15:00 - Náhodné setkání - 15:30-16:30 - Richenza - 17:00-18:00 - Kotor Band - 18:30-19:30 - DJ Pedros Disco Dance 80-90"s The Best - 19:30-22:00