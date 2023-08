Ať žijí strašidla

Na Krakovci ožije příběh děti z blízké obce které by chtěli na hradě mít klubovnu , Ovšem Jouza vedoucí zdejší samoobsluhy tam chce pěstovat žampiony . Jak to dopadne a co ta strašidla rytíř Brtník z Brtníků a Leontýnka jak s nimi to dopadne ?

Přijďte se pobavit děti si zatancovat a společně si zazpívat známé písničky . Představení strhne všechny k úsměvu přijďte se přesvědčit