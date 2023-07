Kutnohorský spolek Kultura do města pořádá v letní sezoně 2023 další z tradičních pátečních koncertů na zahradě kutnohorského restaurantu Dačický v Rakově ulici 8.

28. července dorazí do Kutné Hory kultovní pražská kapela ECHT!, která vznikla před čtvrt stoletím z hudebníků, kteří navštěvovali tehdejší pražskou restauraci Sokolovna Klamovka. Kapela bývá označován kromě undergroundové i za pub rockovou, pub punkovou nebo dokonce i za country pubovou legendu. V této souvislosti však všechny tyto termíny patří spíše do uvozovek. Je to sice tak, že co se „pubů“ (různých pivnic, hostinců, šenků a klubů) týče, má k nim ECHT! vztah vesměs kladný, označovat však hudbu této skupiny za vyloženě podzemní či hospodskou je dost přitažené za vlasy. Popsat druh hudby této skupiny se sice pokoušela a pokouší stále početnější skupina novinářů a kritiků, otázka však zní nakolik úspěšně.

Start 20:30, vstupenky á 100 Kč na místě, rezervace míst přímo v restauraci (tel. 603 434 367 - omezená kapacita!), info na 604 436 780 a facebook.com/kulturadomesta. Těšíme se na vás u Dáči!